APIA: Până la 31 ianuarie, fermierii pot depune cereri de plată pentru ajutorul în sectorul creșterii animalelor. Acte necesare APIA: Pana la 31 ianuarie, fermierii pot depune cereri de plata pentru ajutorul in sectorul creșterii animalelor. Acte necesare Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat miercuri ca, pana la data 31 ianuarie 2022 inclusiv, fermierii pot depune cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor. Este vorba despre ajutorul de stat aferent serviciilor prestate in luna decembrie și in trimestrul al IV-lea al anului 2021. Cererile se […] Citește APIA: Pana la 31 ianuarie, fermierii pot depune cereri de plata pentru ajutorul in sectorul creșterii animalelor.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

