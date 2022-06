Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de autovehicule noi autoturisme, vehicule comerciale de marfa, de persoane si speciale au fost inmatriculate in decursul lunii mai, in crestere cu 19 fata de acelasi interval din 2021, reiese din analiza preliminara publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile APIA…

- Inmatricularile de autoturisme, in Romania, au crescut cu 36% in primele patru luni din 2022, fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce versiunile "electrificate" au inregistrat un salt de 131,1%, arata datele publicate miercuri, 11 mai, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 23,42% in aprilie, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, pana la un volum de 8.469 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile…

- Aproape 10.000 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania, in aprilie, in crestere cu 7,4% fata de aceeasi luna din 2021, arata a analiza preliminara a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), ce are la baza statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 23,42 in aprilie, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, pana la un volum de 8.469 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor DRPCIV , citate de Asociatia Constructorilor de Automobile…

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor), in luna Aprilie 2022 au fost inmatriculate in Romania 9.960 autovehicule noi (autoturisme, vehicule comerciale de marfa și persoane și speciale), cu 7,4% mai multe decat in luna similara…

- Prin intrarea in vigoare a noului Cod Rutier s-a creat un haos de neimaginat in randul șoferilor ca urmare a aplicarii dupa bunul plac de catre agenții de circulație a noilor prevederi, deși Curtea Constituționala a Romaniei a stabilit foarte clar cu trebuie aplicate sancțiunile pentru cei care nu respecta…

- Industria auto din Romania da semne de revenire. Producția interna de autoturisme a crescut cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 44.111 de unitati, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate joi. Conform statisticii, din totalul autoturismelor…