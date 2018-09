Stiri pe aceeasi tema

- In primele 8 luni din 2018 au fost inmatriculate 103.824 de masini noi, in crestere cu 51,9% fata de 2017, iar in luna august au fost inmatricultate 28.546 de autoturisme noi, in crestere cu 137% fata de august 2017, anunta vineri Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- Introducerea programului Rabla Plus a avut un efect benefic asupra pieței de mașini electrificate din Romania, datorita bonusului de 45.000 de lei la achiziționarea unei mașini electrice și de 20.000 de lei la cumpararea unei mașini plug-in hybrid. Potrivit datelor oficiale furnizate de Asociația Producatorilor…

- Cresterea ofertei de motoare pe benzina si promovarea acestora au facut ca in numai sapte luni din 2018 ponderea acestora sa ajunga la aproape 60% din piata autoturismelor, fata de 50% in 2017, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care susţin…

- In mod obișnuit, Dacia Logan este modelul cu cele mai mari vanzari pe piața din Romania, insa luna iulie a adus o schimbare neașteptata de lider, potrivit datelor sintetizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, in a șaptea luna a anului, prima poziție…

- Vanzarile de masini pe benzina s-au apropiat in prima jumatate a anului de aproape 60% din totalul volumelor, po­tri­vit datelor Asociatiei Produca­to­rilor si Importatorilor de Automobile (APIA), pe masura ce aproape toate mar­cile auto prezente local au venit cu o ofer­ta tot mai larga de motoare…

- Vanzarile de masini noi au atins maximul ultimilor 10 ani in primul semestru din 2018. Prima jumatate a lui 2018 a marcat doua recorduri, unul legat de productie, Dacia si Ford livrand aproape 250.000 de masini, si un al doilea record cu privire la vanzari, primul semestru din acest an depasind…