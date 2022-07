APIA își instruiește controlorii. Cum poate fi evitat conflictul de interese și incompatibilitate Cum in perioada urmatoare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe campania de control pe teren pentru anul de cerere 2022, directorul general al Agenției, Adrian Pintea, a adus cateva precizari legat modul in care membrii din echipele de control pot evita conflictul de interese și incompatibilitate. Nu de alta, dar au fost destule astfel de cazuri in trecut. ‘’Astfel, potrivit procedurilor in vigoare, inaintea efectuarii controalelor, membrii echipelor de verificare trebuie sa depuna declaratiile de prevenire a situatiilor de frauda in activitatea de control al cererilor/dosarelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

