APIA începe să plătească fermierilor ajutoarele pentru 2022, un miliard de euro Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa plateasca de duminica, 16 octombrie, cuantumurile pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro. Conform regulilor, in ceea ce priveste nivelul avansurilor pentru platile directe si pentru masurile de dezvoltare rurala […] The post APIA incepe sa plateasca fermierilor ajutoarele pentru 2022, un miliard de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat de presa. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro.

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 de milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, a transmis, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca așteapta rezultatele anchetei Corpului de Control privitoare la cazul Blue Air. Cei care au greșit trebuie sa plateasca, a precizat premierul. Potrivit unor surse guvernamentale, Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) nu avea dreptul legal sa blocheze conturile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza ca incepand de luni, 8.08.2022, elibereaza adeverințe pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat in sectorul zootehnic, care doresc sa acceseze credite bancare. In acest sens, pentru a veni…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- Peste 100 de nave asteapta sa intre pe bratul Sulina, ca sa ajunga in porturile de la Dunare de pe sectorul dintre Ucraina și Romania, pentru a fi incarcate cu cereale, anunța Agenția de presa Rador. In portul Constanta se lucreaza la capacitate extinsa, cu mii de tone de cereale ucrainene descarcate…