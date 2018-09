Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea programului Rabla Plus a avut un efect benefic asupra pieței de mașini electrificate din Romania, datorita bonusului de 45.000 de lei la achiziționarea unei mașini electrice și de 20.000 de lei la cumpararea unei mașini plug-in hybrid. Potrivit datelor oficiale furnizate de Asociația Producatorilor…

- Cresterea ofertei de motoare pe benzina si promovarea acestora au facut ca in numai sapte luni din 2018 ponderea acestora sa ajunga la aproape 60% din piata autoturismelor, fata de 50% in 2017, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- In mod obișnuit, Dacia Logan este modelul cu cele mai mari vanzari pe piața din Romania, insa luna iulie a adus o schimbare neașteptata de lider, potrivit datelor sintetizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, in a șaptea luna a anului, prima poziție…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, informeaza Agerpres, citand datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele ...

- Volkswagen a raportat vanzari de 1.93 de milioane de mașini in primele 6 luni, cu 6.6% mai mult in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Brandul german a avut un profit operațional de 2.1 miliarde de euro, reprezentand o creștere de 20% pentru prima parte a lui 2018.

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule in Romania a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 70.358 de unitati, cu aproape 29% mai mult decat in intervalul similar din 2017, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), informeaza AGERPRES . Conform reprezentantilor…

- Romania se afla pe locul 18 la nivel european in privinta autoturismelor noi inmatriculate in primele cinci luni ale anului, cu un volum de 47.827 masini, in crestere cu 29,3% fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…