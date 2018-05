Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii mai au la dispozitie doar o zi, respectiv miercuri, 31 mai, pentru depunerea unor modificari la cererile unice de plata din cadrul campaniei 2018, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Fermierii mai au la dispozitie doar o zi, respectiv miercuri, 31 mai, pentru depunerea unor modificari la cererile unice de plata din cadrul campaniei 2018, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei remis AGERPRES, in intervalul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca pe data de 15 mai s-a finalizat Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, in cadrul careia au fost inregistrate un numar de 34.176 cereri, pentru o suprafața declarata la plata de…

- Conducerea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a transmis mass media un comunicat de care trebuie sa ia cunostinta toti fermierii, in legatura cu depunerea cererilor de plata a subventiilor. Conform comunicatului de presa, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Fermierii au timp pana luni ca sa depuna cererile de plata pentru a primi ajutorul acordat la motorina utilizata in agricultura. Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei ianuarie - martie 2018, se depun…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii numarul 15/2018 cererile unice de plata in agricultura se depun pana la data de 15 mai 2018. In judetul Dambovita au solicitat sprijin prin cererea unica aproximativ 13.661…

- Fermierii au depus, din 1 martie si pana in prezent, un numar de 79.393 cereri pentru plata subventiilor, pentru o suprafata de 221.301 hectare, in cadrul campaniei pe anul 2018, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun in intervalul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul județean Arad a anunțat ca incepand de astazi, 1 martie, demareaza Campania de preluare a cererilor unice de plata 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune cererea unica de plata si in 2018!”…