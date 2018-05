Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii mai au la dispozitie doar o zi, respectiv miercuri, 31 mai, pentru depunerea unor modificari la cererile unice de plata din cadrul campaniei 2018, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei remis AGERPRES, in intervalul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca pe data de 15 mai s-a finalizat Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, in cadrul careia au fost inregistrate un numar de 34.176 cereri, pentru o suprafața declarata la plata de…

- Fermierii romani mai pot depune doar marti, 15 mai, cererile unice de plata aferente anului 2018, pentru obtinerea subventiilor europene si nationale. Inca de saptamana trecuta, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a atras atentia potentialilor beneficiari ca termenul limita de…

- Conducerea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a transmis mass media un comunicat de care trebuie sa ia cunostinta toti fermierii, in legatura cu depunerea cererilor de plata a subventiilor. Conform comunicatului de presa, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Fermierii au timp pana luni ca sa depuna cererile de plata pentru a primi ajutorul acordat la motorina utilizata in agricultura. Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei ianuarie - martie 2018, se depun…

- Fermierii au depus, din 1 martie si pana in prezent, un numar de 79.393 cereri pentru plata subventiilor, pentru o suprafata de 221.301 hectare, in cadrul campaniei pe anul 2018, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun in intervalul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul județean Arad a anunțat ca incepand de astazi, 1 martie, demareaza Campania de preluare a cererilor unice de plata 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune cererea unica de plata si in 2018!”…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, maine, 1 martie, demareaza Campania de primire a Cererilor unice de plata pentru anul 2018 sub sloganul: ldquo;Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune…