- Fermierii romanii au depus pana in prezent 422.806 de cereri pentru plata subventiilor aferente anului 2020, pentru o suprafata de peste 2,7 milioane hectare, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Din numarul total, 284.499 de cereri, pentru o suprafata…

- ANUNT…Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca se afla in prezent in plin proces de primire a Cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020. Demarata la data de 2 martie 2020, conform calendarului stabilit de legislatia comunitara in vigoare, primirea cererilor s-a…

- APIA lanseaza un indemn catre fermieri pentru depunerea online a cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020.Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor si pentru a asigura continuitatea finantarii sectorului agricol, prin schemele de plati si masurile de sprijin pe care le gestioneaza, Agentia de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a anuntat ca de luni, 6 aprilie, se vor primi cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicatiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicatii si sistemului IACS.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elibereaza, incepand de astazi, adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Dambovita elibereaza, incepand de astazi (n.n. marti, 10 martie), adeverințe pentru beneficiarii Post-ul APIA Dambovita: Se elibereaza adeverinte pentru fermierii care vor sa acceseze credite apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand de luni, 9 martie 2020, elibereaza adeverințe pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care doresc sa acceseze credite de la instituțiile bancare și nebancare in vederea finanțarii activitaților…