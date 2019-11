Plati in valoare de peste 1,54 milioane de lei, aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, sunt derulate in aceasta perioada de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene. „Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice ca efectueaza plațile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse in luna septembrie 2019, aferente serviciilor prestate in luna august a anului 2019. Suma totala autorizata la plata, la nivel național,…