APIA: Creştere cu 27,7% a înmatriculărilor de autoturisme noi Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, in primul trimestru din 2023, cu 27,7%, in comparatie cu perioada similara a anului anterior, iar autoturismele „verzi” au inregistrat un salt 34,8% si au ajuns la o cota de piata de 20,2%, reiese din datele publicate, ieri, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) si preluate de Agerpres. Conform statisticii oficiale, pe piata nationala, in topul primelor zece marci de autoturisme si autovehicule comerciale, dupa primele trei luni din acest an, pe primul loc se afla Dacia – cu 13.652 de unitati, urmata de Renault… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

