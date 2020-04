Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a anuntat ca de luni, 6 aprilie, se vor primi cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicatiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicatii si sistemului IACS.

- In cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plata, au fost depuse pana acum 70.960 cereri, pentru o suprafata de 227.989 hectare, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura...

- Fermierii romani au depus pana in prezent 70.960 de cereri unice de plata pentru o suprafata de 227.989 hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2020, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat in data de 2 martie, iar ultima zi de depunere va…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca, incepand de luni se depun cererile de plata aferente anului 2020 pentru masura „Sprijin pentru prima impadurire”, precum și pentru masura „Servicii de silvomediu”, anunța MEDIAFAX.„Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Campania de depunere a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2020 demareaza luni, 2 martie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile Unice de Plata trebuie depuse de catre solicitanti la Centrele judetene/locale ale APIA si la cel al Municipiului Bucuresti, pana…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie…