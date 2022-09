Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și in trimestrul II al anului 2022. Suma autorizata…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru cresterea si reproductia suinelor si pentru cresterea, reproductia si incubatia pasarilor. Plata ajutoarelor exceptionale,…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru sustinerea urmatoarelor activitati:…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR , prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 27 august ndash; 15 septembrie 2022, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru sustinerea urmatoarelor activitati:…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producatorilor agricoli din sectorul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in perioada 19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv, potrivit unui comunicat remis…

- Evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de seceta pedologica extrema instalata in județul Satu Mare se deruleaza in baza ordinului prefectului, fiind constituite patru comisii mixte, formate din reprezentanți ai Direcției Județene Agricole, ai APIA (Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura)…