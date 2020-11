Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta autorizarea sumei de peste 6,37 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in urma cererilor depuse in luna octombrie si aferente serviciilor prestate in luna septembrie si in trimestrul III.…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse in luna septembrie 2020, aferente serviciilor prestate in luna august 2020.

- ARAD. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse in luna septembrie 2020, aferente serviciilor prestate in luna august 2020.

- APIA efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna septembrie 2020, aferente serviciilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma de aproape 1,228 milioane de lei pentru acordarea ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in cazul cererilor depuse in luna septembrie 2020 si aferente serviciilor prestate in august 2020. Potrivit unui…

- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa majoreze la 65 milioane de lei schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, de la 54,04 milioane lei cat era prevazut initial, potrivit unui proiect de Hotarare pentru modificarea art.19 alin.(7) din Hotararea Guvernului nr. 1179/2014…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna iulie 2020, potrivit unui comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.Platile sunt cele aferente serviciilor…