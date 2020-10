Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), reamintește fermierilor ca termenul limita de depunere a cererilor de sprijin in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod deosebit de criza COVID-19 din Programul…

- Data limita pentru depunerea cererilor in cadrul in cadrul Masurii 21 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19 este vineri, 23 octombrie, inclusiv, conform unui comunicat remis marti de Agentia de Plati si…

- Data limita pentru depunerea cererilor in cadrul in cadrul Masurii 21 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19 este vineri, 23 octombrie, inclusiv, conform unui comunicat remis marti de Agentia de Plati si Interventie…

- Fermierii activi crescatori de bovine, ovine/caprine si/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe si cartofi, care respecta criteriile de eligibilitate, pot solicita sprijin financiar prin Masura 21 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si…

- Procesul de primire a cererilor de solicitare a sprijinului temporar, cu caracter exceptional, acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza Covid-19 va fi suspendat vineri, 2 octombrie. Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),…

- fermierulargesean.ro: APIA lanseaza 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri! Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) lanseaza trei noi scheme de sprijin pentru fermierii și IMM-urile care au avut de suferit din cauza efectelor coronavirusului, alocarea financiara fiind de 150 de milioane de euro. Masura se adreseaza agricultorilor sectorul zootehnic – bovine,…

- In acest an, fermierii care au incheiate angajamente cu Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pe Masura 10 – Agro-mediu și clima, din cadrul Programului Național de Dezvoltate Rurala 2014- 2020 beneficiaza de plați compensatorii deosebit de importante. Conform legii, angajamentele…