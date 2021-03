APIA: Adeverinţele pentru Campania 2021 pot fi solicitate prin mijloace electronice Solicitarile de eliberari de adeverinte pentru masurile implementate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cadrul Campaniei 2021 pot fi transmise prin mijloace electronice, potrivit unui comunicat remis luni de institutie. APIA elibereaza, incepand din 15 martie, adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plati directe (schema de plata unica pe suprafata - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu - plata pentru inverzire si pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima - Masura 10 - Agromediu si clima, Masura 11 - Agricultura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

