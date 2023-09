APIA acorda peste 172 milioane lei pentru motorina aferenta trimestrului II al anului 2023.

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie – 31 iulie 2023 (trimestrul II/2023), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Peste 172 milioane lei pentru motorina aferenta trimestrului II al anului 2023 este valoarea sprijinului financiar acordat unui numar de 16.836 de beneficiari, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. „Agentia de Plati…

- APIA acorda sprijin financiar pentru motorina aferenta trimestrului II al anului 2023 Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani face plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie – 31 iulie 2023 (trimestrul II/2023), in…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și trimestrul II al anului 2023 .

- APIA: Ajutor financiar de peste 16,9 milioane de lei pentru crescatorii de animale Crescatorii de animale vor primi un ajutor financiar de peste 16,9 milioane de lei, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul II al anului 2023, informeaza marti Agentia…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca data limita a depunerii dosarele pentru subvenționarea complementara pentru acciza la motorina din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, achiziționata in perioada 16 noiembrie 2022 – 29 iunie 2023, este 31…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 iulie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei…

- Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), se depun pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv, anunta Agentia de Plati si Interventie…