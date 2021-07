Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 de fermieri vor primi suma de aproximativ 1,245 milioane de lei, solicitata pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, aferente lunii mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2021, in suma de 1.434.014,41 lei, pentru un numar de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 23.621.947 lei pentru un numar de 206 solicitanti. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, astfel: diferentele aferente serviciilor prestate pentru lunile noiembrie si decembrie 2020, pentru specia taurine in suma de 3.837.011,97…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 11 iunie 2021 s-a incheiat Campania de primire a cererilor unice de plata aferente anului 2021, inclusiv perioada de depunere cu penalitati, conform agerpres. Potrivit unui comunicat, in perioada 1 martie -…

