APIA a început plățile pentru creșterea animalelor In perioada urmatoarea APIA Mureș va plati ajutorul de stat din sectorul creșterii animalelor pentru luna iulie, la bovine, respectiv pentru trimestrul II la ovine. In județul Mureș de acest ajutor beneficiaza doua asociații care presteaza servicii pentru crescatorii de animale prin menținerea registrului genealogic și efectuarea de analize a calitații laptelui la aproape 60.000 [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto The post FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant Credit autor: L A. Source

- Incendiu produs la o garsoniera de la parterul unui bloc de locuințe The post Incendiu intr-un bloc din Reghin! Focul a pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu intr-un bloc din Reghin! Focul a pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata…

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit in magazinul oficial de continut pentru Android al Google mai multe aplicatii care furau parolele de Facebook ale utilizatorilor. The post Aplicații care furau parolele de Facebook, descoperite in Google Play. Care sunt acestea appeared first on Realitatea…

- S-a emis COD ROSU de vijelii cu rafale de peste 80 km/h, averse torentiale, descarcari electrice si grindina pana maine, 26.06. Luati masuri de siguranta, evitati deplasarile si nu va expuneti pericolului! Sursa articolului: ATENȚIE! S-a emis COD ROȘU de vijelii cu rafale de peste 80 km/h in Mureș!…

- Ortodocsii sarbatoresc și astazi Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli. Este a doua zi de Rusalii, iar bisericile din intreaga țara așteapta credincioșii. Si ieri lacasurile de cult au fost pline. In unele locuri s-au sfintit apele, prilej de pelerinaj in straie populare. Iar in Oltenia, oamenii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 13 iunie, la un incendiu de aututorism, pe strada Principala din localitatea Periș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș…

- Pana astazi, 7 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 23.925 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate ZERO cazuri noi de persoane infectate. De asemenea, ZERO persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 110 persoane…

- Anul acesta inca nu se știe cat va fi ajutorul de minimis, exista un plafon național, iar daca numarul beneficiarilor crește, ar putea ca suma inițiala de 3.000 de euro sa ajunga redusa la producatori. Unii dintre agricultori se plang de subventia injumatatita pe care au primit-o anul trecut, dar si…