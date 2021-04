APIA a început autorizarea plăţilor pentru măsura privind bunăstarea porcinelor şi păsărilor Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat procesul de autorizare la plata pentru Masura 14 - Plati privind bunastarea animalelor - pachetul "Plati in favoarea bunastarii porcinelor" si pachetul "Plati in favoarea bunastarii pasarilor", pentru cererile depuse in anul 2020, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de institutie. Suma totala autorizata la plata pana la data de 1 aprilie este de 99.085.552,92 euro, respectiv 473.926.199,57 lei, pentru un numar de 465 de beneficiari care au accesat aceasta forma de plata compensatorie in conformitate cu prevederile legislatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

