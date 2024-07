APIA a facut plati de peste 60,9 milioane lei (12,29 milioane euro) .

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in perioada 03 10.07.2024, a efectuat plati in suma totala de 80.864.046,51 lei 16.302.986,34 euro din Fondul European de Garantare Agricola FEGA , Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR , cofinantare de la Bugetul…

- ANUNȚ… Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca, pana la data de 31 iulie 2024 inclusiv, pot depune cererile de plata și documentele doveditoare pentru intervențiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanțate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a efectuat vineri, 21.06.2024, plata sumei de 11.257.295,68 lei (2.273.065,44 euro), din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si cofinantare de la Bugetul National, astfel: - 3.637.334,29 lei (737.063,42 euro) reprezentand sprijin financiar…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura anunța ca, pana in data de 31 iulie inclusiv, apicultorii pot depune cererile de plata și documentele justificative pentru intervențiile din sectorul apicol aferente anului 2024, parte a Planului Strategic PAC 2023-2027. Aceste intervenții sunt finanțate…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a efectuat, marti, plati in valoare totala de 26,29 milioane lei (5,28 milioane euro) prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), a anuntat institutia, printr-un comunicat, informeaza…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a efectuat plați pentru anul de cerere 2023 in suma totala de 333.712.555,81 lei (67.110.538,76 euro), astfel:320.986.417,16 lei (64.539.341,94 euro) din Bugetul Național (BN)10.118.052,05 lei (2.044.

- ”Beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei)”, arata ministerul. Prin platile efectuate in perioada 22 – 30 aprilie 2024, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a decontat cheltuielile…