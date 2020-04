APIA a efectuat plăţi de 122,678 milioane de lei în cadrul măsurilor privind bunăstarea animalelor Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a efectuat miercuri plati in valoare de 122,678 milioane de lei (26,306 milioane de euro) catre fermieri in cadrul masurilor privind bunastarea animalelor, informeaza institutia. "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunostinta opiniei publice ca astazi, 15 aprilie 2020, a efectuat plati aferente Masurii 14 si Masurii 215 - Plati privind bunastarea animalelor - pachet a) Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor, pentru cererile depuse in anul 2019. Suma totala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

