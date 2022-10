Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat de presa. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2022 va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2022. In Salaj, mii de fermieri au depus cereri unice de plata. Astfel, in perioada 1 martie…

- Veste buna pentru fermierii care așteapta avansul din subvențiile achitate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), din 16 octombrie. Producatorii agricoli care au depus o cerere eligibila pentru subvenții vor intra la plata chiar daca au fost in eșantionul de control. Fermierii…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura primește, pana pe data de 2 septembrie 2022 inclusiv, Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal. Acest sprijin financiar se acorda in conformitate cu prevederile HG 1032/18.08.2022, pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru cresterea si reproductia suinelor si pentru cresterea, reproductia si incubatia pasarilor. Plata ajutoarelor exceptionale,…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru sustinerea urmatoarelor activitati:…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2022 va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2022. In conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1352 din 3 august 2022 de derogare, pentru anul…

- Fermierii, crescatorii de animale care beneficiaza de ajutorul de stat la motorina trebuie sa știe ca termenul limita pentru depunerea cererilor de rambursare a motorinei utilizata in trimestrul 2 al anului 2022, la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, este 31 iulie 2022.