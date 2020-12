Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a inceput pe 22 decembrie platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 – „Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID”, iar pana in prezent a autorizat la plata suma de 179,79 milioane euro pentru un numar de 122.447 cereri unice.

