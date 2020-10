Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – Centrul Judetean Maramures informeaza ca, in perioada 16 – 20 octombrie 2020, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 24.312 fermieri, reprezentand 71,76% din totalul fermierilor din judetul Maramures…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 16 octombrie 2020, incepand cu ora 00:01, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2020 un numar de 30.005 fermieri, cu o suma totala de 135.403.738,82 euro, din care: - 109.511.851,78…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, pe 16 octombrie, plata avansului pentru schemele pe suprafata aferente anului 2020, suma alocata Romaniei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru aceste plati fiind de 1,94 de miliarde de euro. „In Campania aferenta…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește fermierilor care au depus cerere unica de plata in cadrul Campaniei 2020, ca in aceasta perioada inspectorii APIA și cei ai instituțiilor de specialitate delegate desfașoara controlul la fața locului pentru cererile eșantionate in…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a autorizat, vineri, spre plata primele cereri de acordare a compensației pentru agricultorii afectați de seceta și grindina. Potrivit AIPA, din momentul lansarii procesului de recepționare a cererilor de acordare a compensației, au fost recepționate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasi reaminteste fermierilor care au depus cerere unica de plata in cadrul Campaniei 2020 ca in aceasta perioada se desfasoara controlul la fata locului.

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) – Centrul judetean Botosani informeaza ca a fost extras eșantionul de control pentru Campaniei 2020, aferent schemelor de plata pe suprafața, masurilor de dezvoltare rurala, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și ecocondiționalitate…