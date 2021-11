Stiri pe aceeasi tema

- Peste 620.000 de fermieri (81,4% din totalul celor eligibili) au fost autorizati la plata, pana la 1 noiembrie, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, cu o suma totala de aproape 906 milioane de lei, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In ceeea ce priveste…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, incepand de astazi, 18 octombrie, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei. APIA isi propune, in perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021…

- APIA demareaza plațile in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata pe 2021: Finanțare de peste un miliard de euro APIA demareaza plațile in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata pe 2021: Finanțare de peste un miliard de euro Incepand de luni, 18 octombrie, Agentia…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, incepand de luni, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, incepand de luni, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei. Potrivit sursei citate, APIA isi propune, in perioada de acordare a avansului, 18 octombrie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 18 octombrie 2021 va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021. CITEȘTE ȘI: Calinic, prezent la examenul aspirantilor la preotie In conformitate cu Regulamentul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca, incepand cu data de 18 octombrie, va demara campania de plata in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in anul 2021.

- Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021 va incepe la 18 octombrie 2021, transmite APIA. Pana la 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele in...