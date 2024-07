Fermierii pot transmite la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) , pana la data de 31 iulie 2024, cererile pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrului al doilea din acest an. Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare, ca diferenta dintre rata […] The post APIA – 31 iulie, data limita de depunere a cererilor pentru ajutorul la motorina appeared first on Puterea.ro .