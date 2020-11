Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura transmite ca „CNAIR (Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – n.r.) se pregatește sa anuleze licitația pentru finalizarea Autostrazii Lugoj-Deva”. Reprezentanții Pro Infrastructura spun ca la aproape 10 ani de la lansarea proiectului suntem departe…

- Romania are in fața, in anii ce vin, șansa istorica a unei dezvoltari rapide. 80 de miliarde euro, bani europeni, sunt la dispoziția Romaniei pentru investiții și modernizare. O fereastra scurta de oportunitate, de numai cațiva ani, ce poate fi exploatata la maximum doar de un guvern PNL, cu experiența…

- Ca sa nu dea inapoi la Bruxelles sute de milioane de euro, autoritațile romane spera sa poata prelungi pana in august 2026 finalizarea autostrazii Lugoj-Deva, din care lipsește o porțiune de circa zece kilometri. Este vorba despre secțiunea dintre Margina și Holdea, unde trebuie realizate doua tuneluri…

- Contractul prevede realizarea lucrarilor de proiectare și execuție a lucrarilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Farmec” din Municipiul Cluj-Napoca. Valoarea estimata a conractului este…

- Programul de dotare a Timișoarei cu autobuze electrice nu va deveni, probabil, operațional o buna perioada de acum inainte. Daca ministrul Lucrarilor Publice anunța, joi, la Timișoara, ca acest proiect nu are date certe de realizare, nici Primaria Timișoara nu reușește sa-și faca partea ei din proiect.…

- Cinci județe afectate de calamitați naturale vor primi un milion de euro de la stat sub forma de ajutor. Guvernul a aprobat suma de bani care va fi folosita pentru reparații la infrastructura distrusa de inundații. In ședința joi, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 4,794 de milioane de lei din Fondul…

- Ziarul Unirea Cum a majorat o comuna din Alba valoarea unui proiect pentru canalizare si statie de epurare cu 140%: Licitație repetata a treia oara Licitatia privind executia lucrarilor pentru obiectivul „Canalizare menajera si Statie de epurare cu racord electric, comuna Lopadea Noua, judetul Alba”,…

- De aceea e nevoie de un mecanism de condiționare a fondurilor UE, in Parlamentul European, pentru ca un regim de tipul Dragnea sa nu poata cheltui banii europeni, pana cand nu respecta normele statului de drept. Dar despre cați bani e vorba? Bugetul pentru urmatorii șapte ani al Uniunii Europene, caruia…