Apex Legends Mobile este acum disponibil gratuit pe iOS şi Android Apex Legends Mobile, poate cea mai asteptata portare pe mobil de la Call of Duty Mobile incoace a sosit pe terminalele mobile pe 17 mai. Este disponibil gratuit pe iOS si Android si a stat in beta cateva luni bune. Avem detalii mai jos. Popularul shooter battle royale de pe PC ajunge acum pe mobil si se poate juca in mod third person sau first person. Aduce acelasi gameplay 3 versus 3, o gramada de arme SF si abilitati, dar si perks deblocabile. Fiecare personaj are atat un skill unic, cat si o „ultimata”. Cei care s-au preinregistrat inainte de lansarea jocului au primis ca bonus o rama banner… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

