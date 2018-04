Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut in februarie cu 5%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de cel din luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In ianuarie,…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in februarie cu 11,9% fata de aceeasi luna a anului trecut, un ritm incetinit fata de ianuarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).In luna ianuarie, afacerile din industrie au crescut cu 20,7% fata de…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut in ianuarie 2018 fata de luna precedenta atat ca serie bruta, cu 19,9%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,1%, conform datelor publicate…

- Cifra de afaceri din industrie s-a majorat, in termeni nominali, in ianuarie, cu 20,7% in comparatie cu aceeasi luna din anul 2017, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cea mai importanta crestere a fost consemnata in industria prelucratoare (+21,9%),…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in ianuarie cu 20,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, un ritm mai rapid decat in decembrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria prelucratoare, arata datele publicate miercuri de Institutul National de…

- Cifra de afaceri din comertul angro (cu exceptia comertului auto), serie bruta, in anul 2017 comparativ cu anul 2016, a inregistrat o crestere cu 7,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterii comertului angro…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- In anul 2017 comparativ cu anul 2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 11,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor din…