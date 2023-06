Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de vara a venit, iar odata cu ea și dorința pentru vacanțe. Spre deosebire de alte perioade, acum ne aflam intr-un mediu macroeconomic instabil, caracterizat de prețuri inca ridicate și care scad puterea de cumparare. Chiar și așa, prognozele facute pe baza datelor prezentate de companiile…

- Companiile aeriene din intreaga lume se asteapta sa transporte in acest an un numar de 4,35 miliarde de pasageri, aproape de recordul istoric de 4,54 miliarde de pasageri transportati in 2019, inainte de pandemie, a anuntat luni Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), informeaza…

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Cresterile inregistrate de iPhone si serviciile Apple nu au fost suficiente pentru a compensa scaderile celorlalte categorii de produse, insa, chiar si asa, veniturile companiei au fost peste asteptarile analistilor. Apple a avut venituri de 94,84 de miliarde de dolari in al doilea trimestru al anului,…

- Primele rezultate dupa preluarea Credit Suisse: UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut.UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut, pe fondul…

- , un jucator important in piața de agribusiness din Romania, raporteaza venituri de aproximativ 2,55 miliarde de lei in 2022, o creștere cu 50% comparativ cu anul 2021 și un profit net de 91,3 milioane de lei, o creștere cu 7% comparativ cu 2021. „In ciuda numeroaselor perturbari din ultimii trei ani,…

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat pe locul 1516…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia, un eveniment care a perturbat pietele energetice din intreaga lume, apetitul Chinei pentru petrolul, gazele naturale si carbunele din Rusia a crescut cu peste 50%, transmite Bloomberg.