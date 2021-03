Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor lanseaza incepand cu 1 martie noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației prin intermediul celor doua programe, TEZAUR și FIDELIS. Programul TEZAUR In perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul…

- Persoanele fizice pot investi in titluri de stat Tezaur si Fidelis pe parcursul lunii martie, dobanzile fiind stabilite intre 2,85% si 3,25% pentru emisiunile in lei, respectiv 1,55% pentru cele in euro. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, remis vineri AGERPRES, in perioada…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, joi, 105 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de miercuri, cand a imprumutat 984,5 milioane de lei, la o dobanda de 2,54% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 34 de luni, potrivit datelor…

- Ministerul Finantelor Publice a atras luni 555 milioane euro prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (Fidelis) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei si, respectiv,…

