- Campania ''Accepta plata cu cardul'' a fost lansata marti de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO), in cadrul unei conferinte de presa.

- Romania este poziționata pe locul 51 in lume, ca numar de start-upuri inființate in primele 3 luni ale anului 2023, cu 267 de firme nou inființate, inaintea unor state europene precum Grecia sau Lituania, dar sub Ungaria și Estonia, arata un clasament intocmit de platforma StartUp Ranking. Totodata,…

- Valoarea nominala a portofoliului achiziționat in cadrul proiectului Osiris insumeaza o valoare de 24 milioane de euro. Tranzacția consta in aproape 7.000 de credite private negarantate, avand o valoare nominala medie de 3.500 euro. Vanzatorul portofoliului neperformant de retail negarantat este una…

- Plata cu cardul online a ajuns la 63% in București și peste 60% in Cluj și Ilfov 62% dintre comenzile cu retur au beneficiat de opțiunea „instant money back”, banii ajungand in contul clientului in maximum 30 de minute Soluțiile de amanare a plații precum Platește in 30 de zile sau Platește in 4 rate…

- Cu peste 600.000 de oferte de angajare in 2022, OLX Locuri de munca a lansat Indexul Locurilor de Munca – indicatorul situației și al evoluțiilor de pe piața forței de munca din Romania. Indexul a fost lansat in exclusivitate marilor angajatori și companiilor partenere OLX in cadrul evenimentului REsource…

- ADP Romania iși prelungește contractul de inchiriere pentru inca 5 ani in Gara Herastrau, o cladire ce face parte din portofoliul Globalworth. Suprafața totala folosita de companie este de 8.300 de metri patrați. Un furnizor global multilateral de soluții cloud de management al capitalului uman (HCM),…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA a inceput, astazi, campania de informare a fermierilor cu privire la primirea cererilor de plata pentru anul in curs. Acestea se vor putea depune in perioada 1 martie – 15 mai, doar prin accesarea aplicatiei IPA Online din versiunea internet,…

- Acțiunile pe care unele persoane condamnate definitiv le au la Bursa de Valori București ar urma sa fie vandute de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a confirmat deja informația pentru HotNews.ro. ANAF a demarat o procedura de achiziții publice pentru o…