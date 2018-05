Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 42,53 miliarde de lei, la 31 martie 2018, in crestere cu 25,22% fata de nivelul de la 31 martie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Teheranul i-a indemnat pe liderii celor doua Corei sa il tina pe presedintele american Donald Trump in afara eforturilor lor de reconciliere, la o zi dupa ce Kim Jong Un si Moon Jae-in au semnat un acord in vederea ”denuclearizarii” peninsulei coreene si incheierii razboiului.

- Francesca Schiavone (37 de ani), campioana de la Roland Garros 2010, considera ca Simona Halep și Caroline Wozniacki se afla la un nivel superior fața de celelalte jucatoare din circuitul WTA. "Este o diferența uriașa intre primele jucatoare și restul circuitului WTA. Simona Halep și Caroline Wozniacki…

- Principala substanța activa din ceapa, alicina, îi confera un efect puternic antiinflamator și detoxifiant, îmbunatațind funcția rinichiilor, mai ales daca exista acumulare de toxine.

- Daca ai par pe fața care te deranjeaza grav și nu vrei sa apelezi la epilat, atunci poți incerca variantele naturiste, scrie realitatea.net.Aceasta loțiune este extrem de simplu de facut și cu ingrediente ce se gasesc in orice magazin, scrie ziaruldeiași.ro.

- Diabetul este o conditie medicala care afecteaza milioane de persoane de pe intreaga planeta. Se instaleaza in organism atunci cind pancreasul nu mai produce insulina sau cind corpul tau nu o mai poate folosi in mod corect. Acest remediu ajuta la reglarea glicemiei si la prevenirea diabetului. Se prepara…

- Fiecare persoana are, la un moment dat, o perioada in care are nevoie de un energizant care sa il puna din nou in miscare. Pentru aceasta, exista diferita remedii acre ne ajuta sa devenim mai energici si mai activi.