Stiri pe aceeasi tema

- Clipurile video in care apar autoproclamații lideri ai regiunilor separatiste din estul Ucrainei ținand discursuri despre evacuarea populației din Donețk și Lugansk au fost inregistrate cu 2 zile inainte, cand nu era inca niciun conflict in aceasta regiune.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, vineri, Administratiei de la Kiev sa initieze urgent negocieri cu liderii regiunilor separatiste Lugansk si Donetk, in contextul in care situatia pare sa se agraveze.

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este dispus sa elaboreze un proiect de lege care sa acorde un statut special celor doua republici separatiste din regiunea Donbas din sud-estul țarii, Donețk și Lugansk, a declarat cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei conferințe de presa. Exprimandu-se…

- ''Ar fi o situatie imposibila, o forma de agresiune fara arme si de dezmembrare fara arme a unitatii si integritatii Ucrainei. Ar fi o atingere la suveranitatea Ucrainei'', a declarat el in fata Comisiei pentru Afaceri Externe a Adunarii Nationale.Duma de Stat de la Moscova a votat marti un apel adresat…

- Presedintia Rusiei a reactionat vineri la o initiativa a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) pentru recunoasterea regiunilor separatiste din Ucraina ca state independente, aratand ca este important sa se evite pasii care ar putea intensifica tensiunile, informeaza Reuters. Legislativul…

- O decizie a justitiei care mentioneaza prezenta trupelor ruse in regiunile separatiste in razboi in estul Ucrainei a pus joi in incurcatura Kremlinului, care a evocat o "eroare" a tribunalului, relateaza AFP. Un tribunal din Rostov-pe-Don, oras apropiat de frontiera ucraineana, a publicat…

- Ucraina mobilizeaza capabilitati militare semnificative in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, a acuzat joi Administratia Vladimir Putin, criticand deciziile Statelor Unite si Uniunii Europene de a oferi asistenta Kievului. "Furnizarea de elicoptere, drone si avioane Ucrainei impinge…