Apelurile clienților în call-center trebuie preluate de un operator uman și nu robot, în maximum 5 minute Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre beneficiar, potrivit Agerpres. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei, potrivit unui proiect initiat de parlamentari USR, de modificare si […]

