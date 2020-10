Stiri pe aceeasi tema

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA, potrivit Agerpres. Franta ''nu va renunta la…

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.

- Apelurile la boicotarea produselor franceze s-au inmultit sambata in mai multe tari sau teritorii din Orientul Mijlociu, dupa agitatia starnita de cuvintele lui Emmanuel Macron care a promis ca nu va "renunta la caricaturile" profetului Mahomed. Presedintele turc a declarat ca pune la indoiala "sanatatea…

- Apelurile la boicotarea produselor franceze s-au inmultit sambata in mai multe tari sau teritorii din Orientul Mijlociu, dupa agitatia starnita de cuvintele lui Emmanuel Macron care a promis ca nu va "renunta la caricaturile" profetului Mahomed. Presedintele turc a declarat ca pune la indoiala "sanatatea…

- Cotidianul La Nouvelle Republique a primit nenumarate amenintari pe social media, dupa ce jurnaliștii au publicat pe prima pagina o caricatura cu profetul Mahomed, anunța MEDIAFAX.Ziariștii de la cotidianul francez La Nouvelle Republique au preluat, in 18 octombrie, o caricatura cu profetul…

- Supectul, care se afla in Franța din 2017, „isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor (cu profetul Mahomed de catre Charlie Hebdo, n.red.), pe care nu a suportat-o”, a spus una dintre surse, anunța Hotnews. In atac au fost raniți doi jurnaliști. Anchetatorii au prins…

- O suta de instituții media din Franța au lansat un apel la mobilizare in favoarea libertații de expresie, dupa ce saptamanalul Charlie Hebdo a fost din nou amenințat de Al Qaida, dupa retiparirea unor caricaturi cu profetul Mahomed, informeaza Agerpres.

- Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu profetul Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani, informeaza Le Figaro potrivit news.ro.„Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata”, a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul…