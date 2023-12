Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 47 in planul inovarii, din 132 de tari analizate, fiind depasita de toate tarile partenere din cadrul Uniunii Europene, potrivit unui raport pentru anul 2023 privind indexul inovarii, a declarat purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica (INS), Vladimir Alexandrescu…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a lansat cea de-a sasea editie a Sondajului sau cu privire la clima. Desfasurat din anul 2018, sondajul BEI cu privire la clima ofera informatii privind opiniile legate de schimbarile climatice ale oamenilor din marile economii din intreaga lume, cu peste 30 000 de…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 20 noiembrie, ca este de parere ca un acord care sa asigure eliberarea unora dintre ostaticii ținuți de militanții gruparii islamiste Hamas in Fașia Gaza este aproape, relateaza Reuters și Sky News.Intrebat la Casa Alba de un reporter daca acordul este…

- Fara sa ancheteze cu atenție și pana la capat faptele, procurorul de caz decide ca divulgarea probelor penale deținute de poliție și publicarea fotografiilor private... The post Organizațiile internaționale care apara libertatea presei critica inchiderea brusca a anchetei privind campania de denigrare…

- Reacția presei internaționale, dupa ce Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur 2023. Jurnaliștii din intreaga lume au vorbit deja despre succesul starului argentinian, care a ajuns la 8 Baloane de Aur caștigate in intreaga cariera. In cadrul galei de la Paris, Messi i-a „suflat” trofeul lui Erling Haaland,…

- Statele Unite și Qatar au convenit sa reevalueze relația monarhiei din Golf cu Hamas dupa ce Doha iși va finaliza rolul in eliberarea ostaticilor luați de gruparea terorista in timpul masacrului sau din 7 octombrie in Israel, potrivit unui raport din Washington Post.Raportul, care citeaza patru diplomați…

- Germania, Statele Unite, Franta, Italia si Regatul Unit "vor sprijini eforturile Israelului de a se apara" si "vor condamna fara ambiguitate Hamas si actele sale teroriste revoltatoare", se arata intr-un comunicat comun dat publicitatii luni dupa o discutie a

- Deși autoritațile sanitare au intrat deja in alerta, se pare ca varianta Covid 2023 este supraapreciata. Iar cifrele, cel puțin in Romania, par sa susțina afirmația. O investigatie a dovezilor stiintifice si a studiilor epidemiologice existente privind sindromul de COVID persistent concluzioneaza ca…