- 'Plecati acum!' - autoritatile au lansat acest cuvant de ordine pentru a-i convinge pe cei recalcitranti sa se indeparteze de coasta de est, unde se fac pregatiri febrile in asteptarea uraganului Florence care se prevede sa loveasca joi Statele Unite; intre timp patru state americane au declarat…

- O filmare publicata de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) din Statele Unite a fost realizata dintr-un avion care a zburat luni prin ochiul uraganului Florence, scrie libertatea.ro.

- Primarul Washingtonului a declarat marti stare de urgenta in capitala federala a SUA inainte de sosirea puternicului uragan Florence, care urmeaza sa atinga joi coasta Atlanticului, informeaza AFP. "In aceasta dimineata, am semnat un decret prin care declaram o stare de urgenta inaintea uraganului Florence",…

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Guvernatorul statului american Hawaii a decretat stare de urgenta in contextul apropierii uraganului Lane de categoria a 5-a, maxima, informeaza miercuri DPA preluata de Agerpres. Guvernatorul David Ige a instituit starea de urgenta marti seara spunand ca nu a asistat ''niciodata la astfel…

- Starea de alerta a fost instituita marti intr-o parte a arhipelagului Hawaii in contextul in care puternicul uragan Lane avanseaza spre acest teritoriu insular, dupa ce a urcat la categoria a 4-a din cinci, a anuntat Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CHPC), relateaza AFP. …