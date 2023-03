Stiri pe aceeasi tema

- Din bugetul total de 4,34 miliarde de euro de care dispune Programul Educație și Ocupare, peste un miliard este destinat valorificarii potențialului tinerilor pe piața muncii, arata Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat miercuri ca va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru mamele vulnerabile, anunța Mediafax.Potrivit unui comunicat al ministerului, mamele aparținand grupurilor vulnerabile vor beneficia de masuri de sprijin in valoare…

- Tipurile de acțiuni realizate prin intermediul prioritații nr. 2 de investiții, sub forma de granturi in valoare de 879.956.000 euro vizeaza valorificarea potențialului tinerilor sub 30 de ani pe piața muncii, prin: – Dezvoltarea unei rețele pentru tineret care sa furnizeze servicii personalizate și…

- Programul Educație și Ocupare beneficiaza de o alocare totala de 4.342.112.755 euro și urmarește valorificarea potențialului uman, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii. Prin cele 9 prioritați de investiții ale programului se așteapta urmatoarele rezultate majore…

- Vor fi implementate masuri care sa asigure sprijin pentru unitațile de invațamant unde riscul de abandon școlar este ridicat și zeci de mii de elevi vor avea parte de ajutor pentru continuarea studiilor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea European…

- Prin program, peste 250.000 de adulți și alți 279.000 de tineri vor fi implicați in programe de formare pentru a accede pe piația muncii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), aferent perioadei…

- Comisia Europeana a aprobat Programul Educatie si Ocupare 2021-2027, prin care peste 250.000 de adulti si alti 279.000 de tineri vor fi implicati in programe de formare pentru a accede pe piatia muncii. De asemenea, vor fi implementate masuri care sa asigure sprijin pentru unitatile de invatamant…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educatie si Ocupare (PEO), aferent perioadei de programare 2021-2027. Programul urmareste ca, pana in anul 2027, sa creeze «O Romanie mai sociala cu acces egal la ocupare durabila,…