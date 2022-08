Stiri pe aceeasi tema

- Prezenți la prezentarea Stației de Tratare a Apei Potabile Siriu, reprezentanții Prefecturii și Consiliului Județean au subliniat ca județul Buzau este „oarecum privilegiat” ca are o rețea de epurare și tratare a apei potabile extinsa, care protejeaza populația de boli, dar in condițiile secetei prelungite…

- Trei persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un grav accident de circulatie produs la iesire din municipiul Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Daca ai avut un vis in care ți s-a transmis ca mai ai puțin de trait, indiferent de perioada, nu este neaparat un motiv de ingrijorare. In realitate, acest vis este un semn bun. Ți-ai gasit direcția in viața și ești gata sa-ți urmarești obiectivele. Iți lași viața sa iși urmeze cursul firesc, așa cum…

- Atacantul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Vitalie Damașcan, este din vara 2021 in țara a carei cetațenie a dobandit-o, prin strabunicii sai, povestind ce impact are viața din Romania asupra lui și de ce in vestiarul echipei sale rasuna manelele, ce-i incanta, deopotriva, și pe romani, și pe straini. Vitalie…

- Este a 155-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca va ajuta Europa sa reziste presiunii energetice ruse. Kievul a cofnirmat ca fortele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din tara.

- Autoritațile din toate țarile europene cauta modalitați de a stopa creșterea prețurilor, dar in același timp se gandesc și la anotimpul rece, atunci cand consumul va fi mult mai mare decat in aceasta perioada.

- Tania Budi are 54 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Vedeta a explicat ce face pentru a arata atat de bine și care sunt activitațile ei zilnice. Mai mult, aceasta a marturisit ca iși dorește sa fie la fel de activa chiar și la 75 de ani. „Imi traiesc viața ca și cand aș avea 18 ani. Chiar daca…

- Sute de copii s-au bucurat de surprizele oferite de Consiliului Județean și de Teatrul „George Ciprian”. La ora 10:00, in sala mare a Consiliului Județean a avut loc spectacolul BubbleShoW , dedicat copiilor din cadrul DGASPC Buzau. Sarbatoriții au primit baloane și dulciuri. Dupa spectacol, activitațile…