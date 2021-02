Consilierul local Rodica Militaru de la USR PLUS a trecut prin momente foarte grele in ultima perioada. Atat ea cat și soțul sau s-au infectat cu coronavirus și au ajuns la spital. „Mai bine de trei saptamani am fost cu covid, 14 zile acasa cu febra mare, opt zile in spital. Soțul meu a stat […] Articolul Apelul unui consilier local din Timișoara care s-a luptat 22 de zile cu COVID 19: „Paziți-va cat se poate, e o boala perfida” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .