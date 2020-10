Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, reclama faptul ca, la peste jumatate de an de la debutul pandemiei de COVID-19, autoritatile din Romania continua sa foloseasca acelasi algoritm de testare pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus. Lipsa unui plan de ieșire din blocaj a dus la inchiderea…

- Un numar total de 504 imobile din sectoarele 2, 3, 4 si 6 nu au apa calda, din cauza avariilor la reteaua de termoficare, se precizeaza intr-o informare postata pe site-ul Termoenergetica, arata Agerpres. In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care si 6 institutii, afectate de o avarie…

- Opt migranti, toti etiopieni, si-au pierdut viata, iar alti 12 au fost dati disparuti dupa ce traficantii care ii insoteau i-au aruncat in apa de la bordul unei ambarcatiuni in largul coastelor Djibouti, stat in Cornul Africii, care se invecineaza la nord cu Eritreea, la sud si vest cu Etiopia, iar…

- Justitia italiana a respins joi un recent decret al presedintelui regional al Siciliei care ordona inchiderea tuturor centrelor de primire a migrantilor, a informat presa italiana, citata de France Presse și preluata de Agerpres. TAR (Tribunalul Administrativ Regional) al Siciliei a acceptat apelul…

- 671 de romani vindecați de COVID-19 au donat plasma pentru tratarea pacienților infectați, in primele 4 luni de la debutul colectarii de plasma convalescenta in Romania, arata datele Institutului Național de Hematologie Transfuzionala, prezentate de Ministerul Sanatații. Procesul de colectare a plasmei…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanța de urgența pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru angajații cu…

- Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele ce au urmat arata dimensiunea tragediei care a lovit Libanul chiar in saptamana in care victimele atacului in care a fost ucis fostul premier Hariri așteptau un verdic al tribunalului ONU. Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, insa un oficial…

- Pana la gasirea unui vaccin sau aparitia unui tratament eficient, distantarea fizica si folosirea mastilor sunt singurele arme ale omenirii in lupta cu pandemia. Potrivit CNN, Singapore e o tara-model, in ceea ce priveste respectarea normelor gandite, in lupta cu noul coronavirus. Aici, 95% din oameni…