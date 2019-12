Apelul Poliției, după ce 19 persoane au murit în accidente rutiere în ultimele 48 de ore: ”Este extrem de mult!” Accidentele in lanț de pe șoselele din Romania, in urma carora au decedat nu mai puțin de 19 persoane in ultimele 48 de ore, i-a facut pe reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne sa ia atitudine.Intr-o postare pe Facebook, MAI a transmis, joi dupa amiaza, un mesaj extrem de trist, solicitand conducatorilor auto sa fie mult mai vigilenți.”44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav ranite... doar in ultimele 48 de ore! Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!”, a notat MAI pe Facebook.In continuarea mesajului se mai precizeaza faptul ca ”nerespectarea regulilor rutiere va poate costa viața!”.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra pe șoselele din Timiș. Un nou accident mortal a avut loc in ziua de Craciun, dupa ce, tot astazi, un om a decedat și alte 9 persoane au fost ranite, intr-un incident ce a avut loc intre Remetea Mare și Bucovaț. La Orțișoara, de aceasta data, un barbat a murit, in urma unei […] Articolul Accident…

- Șapte persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ziua de Craciun pe șoselele din țara. Cel mai grav dintre cele cinci accidente cu victime a fost la ieșirea din Urziceni, in urma impactului dintre doua mașini trei persoane pierzandu-și viața. Trei persoane au murit și alte patru au…

- Trei persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-unaccident produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau.Salvatorii au activat Planul rosu de interventie, a anuntat ISU Ialomita.Potrivit primelor informații, un Opel inmatriculat in Bacau,care circula dinspre Urziceni spre Buzau,…

- Scene infioratoare in ziua de Craciun, pe mai multe drumuri din țara. Un tanar de 19 ani a murit, iar un altul a fost fost ranit la ieșirea din Rupea spre Brașov, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. De asemenea, un adolescent de 16 ani din Cluj a decedat, dupa ce a intrat cu autoturismul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, schimbarea din functie a prefectilor din mai multe judete, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Au fost propuse si adoptate mai multe hotarari ale Guvernului privind eliberarea din functie a unor prefecti si subprefecti si numirea…

- Klaus Iohannis a caștigat turul al doilea la alegerile prezidențiale cu circa 66% din voturi și aproape toata lumea a vazut harta României în care Dancila a reușit sa câștige doar cinci județe. Dar cum arata de fapt harta României dupa rezultatele din cele peste 3.100 comune…

- În județele Ilfov, Cluj, Sibiu, Brașov, Giurgiu, Olt, Argeș, Alba, Teleorman, Timiș, Dâmbovița, Vâlcea Prahova și Constanța, prezența la vot în turul doi al alegerilor prezidențiale 2019 a depașit 50%. Campion este Ilfovul cu 63%. La polul opus se afla Harghita (21,41%),…

- Cod galben de ceata și vant puternic Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting cod galben de ceata și vant puternic, valabile in 18 județe. Pana la ora 8.00, in județele Ialomița, Argeș, Prahova, Buzau, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Dambovița și Teleorman…