Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, ca a convocat celula de criza pentru sprijinirea și acordarea asistenței consulare cetațenilor romani aflați in Ucraina. reprezentanții MAE a anunțat ca pana in prezent 30 de romani au contactat ministerul, care face apel la parasirea de urgența a teritoriului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, 24 februarie, la ședința extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, reuniune convocata de președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis Administrația Prezidențiala. Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles are…

- Președintele Klaus Iohannis afirma luni seara, intr-o postare in limba engleza pe Twitter, ca semnarea de catre liderul rus Vladimir Putin a decretelor privind recunoașterea independentei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk reprezinta o incalcare flagranta a dreptului internațional…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la dezbaterea dedicata provocarilor multidimensionale de securitate la Marea Neagra, prilej cu care a evidentiat ca actiunile agresive ale Federatiei Ruse afecteaza stabilitatea regiunii,…

- Nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, iar romanii nu trebuie sa fie speriați de o astfel de ipoteza, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania (MAE) a emis o avertizare de calatorie valabila pe 1 decembrie la punctele de trecere a frontierei catre Bulgaria. Cetațenii romani care vor tranzita teritoriul Republicii Bulgaria in perioada imediat urmatoare trebuie sa ia in calcul faptul ca, la data de 1…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marți seara, 30 noiembrie, ca „exista premisele ca, la data de 1 Decembrie 2021, atat la intrarea, cat și la ieșirea prin punctele de frontiera bulgare”, sa fie cozi de mașini, ceea ce „va duce la timpi mariți de așteptare” la granița. Potrivit instituției…