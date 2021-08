Stiri pe aceeasi tema

- Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii israelian, relateaza dpa. Ministerul a precizat ca 1.118 de noi cazuri au fost inregistrate in decurs de…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat luni pentru B1 TV, la emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, ca rata de vaccinare in mediul urban este mult mai mare decat in mediul rural, iar municipiul București are o rata de peste 45%. De asemenea, Gheorghița estimeaza ca la…

- "Nu sunt adeptul vaccinarii de teama, de frica. Trebuie sa intelegem beneficiile reale ale vaccinarii, tocmai pentru a evita cresterea numarului de cazuri. Nu trebuie sa asteptam cresterea numarului de cazuri. Daca ne vom vaccina intr-o masura mai mare in perioada urmatoare, de doua luni, cred ca putem…

- Oana Miron, medic de familie in comuna Mironeasa, la 40 de kilometri de Iași, este doctorul din județ cu cei mai mulți pacienți vaccinați anti-COVID in cabinet. Deși campania de imunizare la nivel național a pierdut din intensitate, femeia e in continuare optimista și a mai cerut 300 de doze de la DSP.…

- Marea Britanie a inregistrat vineri 6.238 de noi cazuri de Covid-19, cel mai ridicat numar de infectari zilnice de la sfarsitul lunii martie si in crestere fata de cele 5.274 de cazuri confirmate joi, desi mai mult de trei sferturi din populatia adulta a acestei tari a fost vaccinata cel putin cu prima…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata, ca va fi modificat un ordin de ministru referitor la spitalele COVID si non-COVID si vor fi stabilite criterii clare prin care poate fi redus numarul paturilor pentru pacientii COVID si crescut numarul celor pentru pacientii non-COVID.