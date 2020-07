Stiri pe aceeasi tema

- Comemorarea a 25 de ani de la genocidul de la Srebrenica este marcata sambata sub umbra pandemiei de COVID-19, care nu numai ca a fortat modificari ale ceremoniei, dar de asemenea a amanat din nou audierile in procesul principalului vinovat, relateaza dpa. Evenimentul marcheaza 11 iulie 1995, ziua in…

- Barbatul care acum un an a ucis doua persoane, mama si fiu, intr-un apartament din cartierul Pacurari, a fost condamnat, astazi, de Tribunalul Iasi, la inchisoare pe viata. Razvan Butuc poate contesta decizia, care nu este definitiva. El este primul iesean care este condamnat, anul acesta, la pedeapsa…

- Ion Turnagiu, condamnat la inchisoare pe viata pentru cinci crime in 1994 si eliberat conditionat in 2019, a fost gasit spanzurat in arest preventiv, unde se afla dupa ce i-a dat foc unei tinere de 17 ani. Turnagiu a fost gasit spanzurat, cu tricoul. Agentii l-au resuscitat pana la sosirea echipajelor…

- Condamnat in 1997 pentru sase crime, Marius Csampar a fost eliberat in luna mai a acestui an de judecatorii Tribunalului Mehedinti, care au considerat ca barbatul a fost reabilitat in cei 23 de ani de detentie.

- Unul dintre cei mai periculosi criminali din Romania a fost eliberat dupa 22 de ani de detentie. Marius Csampar a fost condamnat pe viata in 1997 pentru 6 crime odioase, una dintre victime fiind decapitata. Initial, Judecatoria Drobeta Turnu Severin i-a respins lui Csampar cererea, insa el si-a castigat…

- Unul dintre cei mai periculoși criminali din Romania a fost eliberat, dupa 22 de ani de detentie, transmite Mediafax. Marius Csampar a fost condamnat pe viata, in 1997, pentru 6 crime idioase, una dintre victime fiind decapitata.

- Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai Romaniei, a fost eliberat, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus eliberarea sa conditionata si i-au desfiintat condamnarea pe viata. Marius Csampar a fost condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru șase crime. Dupa 22 de…

- Criminalul, Marius Csampar, a fost eliberat din inchisoare dupa 22 de ani, pentru buna purtare, dupa ce a facut cerere de liberare condiționata. Supranumit și „vanatorul de oameni”, el s-a aflat pentru a treia oara in fața comisiei, convingandu-i membrii ca merita sa iasa din inchisoare deoarece a participat…