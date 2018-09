Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 ocombrie se va prezenta din nou in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție in Dosarul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman.Se vor judeca recursurile inițiate atat de DNA și de Liviu Dragnea. In prima instanța Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare.Pedeapsa…

- Magistratii instantei supreme, care l-au condamnat pe liderul PSD Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, au redactat motivarea solutiei, ceea ce inseamna ca poate incepe apelul in procesul DGASPC, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au redactat motivarea deciziei prin care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept o executie in masa sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro. Ieri am asistat la o executie in masa. A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea, a declarat Dragnea, dupa sedinta Comitetului…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția oferita de jurnalistul Cristian Tudor Popescu dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe liderul PSD Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman.Digi24: Jurnalistul…

- PNL și USR i-au solicitat demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce acesta a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare, de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, in prima instanța, in dosarul angajarilor fictive.

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor va afla azi solutia in dosarul in care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Magistratii de la ICCJ vor pronunta sentinta in jurul orei 17.45. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai Inaltei…