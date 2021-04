Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, Marea Britanie a inregistrat numai 10 noi decese asociate COVID-19. Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie. Asta in timp ce vaccinarea a depasit un nou prag semnificativ, potrivit Agerpres. Conform datelor anuntate de Ministerul…

- Merkel a subliniat ca problemele legate de livrarea vaccinurilor sunt cauzate in principal de lipsa acapacitații de producție. ”Centrele de productie britanice produc pentru Marea Britanie, iar SUA nu exporta, asa ca ne bazam pe ceea ce putem face in Europa”, a declarat Cancelarul in Parlament, inaintea…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…

- O noua varianta a tulpinei britanice a fost descoperita de catre oamenii de știința, ce poate sa fie mult mai rezistenta in fața vaccinarii impotriva COVID-19. Noua varianta a tulpinei britanice – numita B.1.525 – a fost gasita in 33 de cazuri, insa experții atrag atenția ca numarul de cazuri poate…

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca asteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul si sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce vaccinul a fost aprobat in Uniunea Europeana , informeaza Agerpres. „Astept sa fie livrate cele 400 de milioane de doze conform acordului”,…

- Borna de 100 de milioane de cazuri de COVID-19 la nivel global a fost depașita, miercuri, intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri anti-coronavirus, informeaza Reuters, citata de HotNews.ro.Conform site-ului worldometers.info,…