- Jandarmeria Romana face apel catre protestatarii din Piata Victoriei sa se delimiteze de grupurile care provoaca violente, iar cei care vor sa vina la manifestatie sunt indemnati sa nu fie insotiti de copii. De asemenea, Jandarmeria spune ca respecta in egala masura dreptul celor care nu vor sa protesteze…

- Jandarmeria Romana a transmis, joi dimineața, intr-o conferința de presa, cateva recomandari pentru cei care vor participa la protestul diasporei de vineri, din Piața Victoriei. Declarațiile reprezentanților Jandarmeriei: - In aceste zile am vazut ca au aparut o serie de mesaje și afirmații, indemnuri…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, a acuzat ca parlamentarii PSD au blocat audierea ministrului Carmen Dan și a șefului Jandarmeriei, dupa protestele in Piața Victoriei. Raețchi a facut o solicitare in acest sens la Comisia de Aparare, saptamana trecuta:"Tocmai…

- „De fiecare data, iesim in strada alaturi de voi, pentru a ne asigura ca toata lumea este in siguranta. E ce conteaza cel mai mult pentru noi! E datoria noastra sa va asiguram protectia si sa va garantam libera exprimare, asa cum ne spune si Constitutia Romaniei. Ca si in 2017, si anul asta efortul…

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente."Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei, pentru instigare…

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente, informeaza Agerpres.ro. Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei,…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…